Il regista di Ghost In The Shell Mamoru Oshii parla di Death Stranding e Hideo Kojima

Mamoru Oshii non ha certo bisogno di presentazioni, lo scrittore e regista giapponese è famoso per produzioni come Ghost In The Shell e Urusei Yatsura, in un recente video pubblicato da IGN ha parlato di Death Stranding e del lavoro di Hideo Kojima.

Oshii afferma che "Death Stranding è un prodotto altamente immersivo e penso che emozioni di questo tipo siano difficili da rappresentare in un film o una serie anime", il regista cita gli elementi narrativi e gli espedienti utilizzati da Hideo Kojima per fornire ai giocatori un valido motivi per continuare ad esplorare il mondo di Death Stranding e tenersi in contatto con gli altri.

Secondo il regista "il gioco rappresenta al momento la quintessenza del talento di Kojima, un prodotto che riassume la visione di Hideo e le sue capacità nell'ambito della scrittura e della produzione di opere multimediali."

Parole che faranno certamente piacere al produttore di Death Stranding, apparentemente già al lavoro su un nuovo progetto legato al mondo dei videogiochi o del cinema, Hideo Kojima ha infatti dichiarato recentemente che la sua intenzione con Kojima Productions è quella di riuscire a produrre un film nel prossimo futuro... che il momento sia già arrivato? Lo scopriremo nei prossimi anni.