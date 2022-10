Per il regista John Carpenter 'realizzare un film su Dead Space sarebbe fantastico'

Sullo sfondo della pubblicazione di nuovi spezzoni estesi di gameplay di Dead Space Remake, il famoso regista John Carpenter è tornato a parlare della possibilità di un tie-in legato alla serie horror di EA.

L'argomento è stato discusso durante una chiacchierata con A.V. Club, quando a Carpenter è stato chiesto esplicitamente quale franchise videoludico avrebbe voluto trasformare in un film. Il regista, senza pensarci due volte, ha risposto con fermezza che sarebbe più che felice di fare un film su Dead Space: 'Ne ho già parlato in passato. Sarebbe un gran bel film, si potrebbe fare'.

Come affermato dal diretto interessato, Carpenter aveva già lanciato l'amo nel 2013, durante un'intervista ai microfoni di Game Informer. Già allora, il regista aveva parlato molto positivamente dell'ambientazione del gioco che, a suo dire, si presterebbe perfettamente per un adattamento cinematogragico. D'altronde, chi meglio lui potrebbe dirlo, essendo un gamer dichiarato.

Tornando alla saga di EA, sapevate che un game designer è al lavoro su di un Demake di Dead Space? Il progetto, curato da Fraser Brumley, si presenterà come una breve esperienza dallo stile artistico pixelato e old school, e permetterà ai fan di rivivere gli orrori del primo livello del gioco originale. Questo progetto arriverà come esclusiva PC nel periodo d'uscita di Dead Space Remake.