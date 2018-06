Registrato il dominio The Elder Scrolls VI Hammerfell ma si tratta di un falso

Nelle scorse ore è stato registrato il dominio The Elder Scrolls VI Hammerfell, apparentemente legato al nuovo gioco Bethesda annunciato all'E3 di Los Angeles. In realtà le cose non stanno proprio così...

Aprendo la home page del sito notiamo l'immagine di sfondo vista nel teaser ufficiale e un misterioso trailer con una copertina che invoglia a cliccare per saperne di più.... peccato che, una volta premuto Play, ci troveremo di fronte al videoclip del brano Never Gonna Give You Up di Rick Astley! Insomma, una burla in piena regola: il dominio The Elder Scrolls VI Hammerfell non è ovviamente legato in alcun modo al nuovo TES, si tratta solamente dell'opera di qualche buontempone in vena di scherzi.

The Elder Scrolls VI è stato annunciato all'E3 con un brevissimo teaser, al momento però non ci sono dettagli sul gioco, anche la finestra di lancio e la data di uscita sono avvolte nel mistero.