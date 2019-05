Le registrazioni al Closed Network Test di Code Vein sono aperte!

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare che sono aperte le registrazioni al Closed Network Test di Code Vein!

Il Closed Network Test sarà disponibile dalle ore 05:00 del 31 maggio alle 09:00 del 3 giugno su Xbox One e PlayStation 4. È possibile ottenere la propria key e iniziare il download registrandosi a questo indirizzo. Le chiavi sono in numero limitato e disponibili fino a esaurimento.

Il Closed Network Test darà la possibilità ai giocatori di creare il proprio personaggio, provare il segmento di apertura di Code Vein e giocare in co-op online un dungeon, dove li attendono temibili nemici. Per l'occasione, è stato pubblicato il Developer Diary che potete visionare in cima a questo comunicato. Code Vein sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel 2019.