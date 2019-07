Per il Regno Unito i pacchetti di FIFA non sono equiparabili al gioco d'azzardo

L'osservatorio che si occupa delle scommesse nel Regno Unito si è pronunciato a favore di FIFA 19 (e degli altri capitoli del gioco) per quanto riguarda la questione loot box, pacchetti premio e quant'altro, confermando che non si tratta di una situazione equiparabile a quella del gioco d'azzardo.

La motivazione è che non ci sono modi ufficiali per monetizzare il loro contenuto, ed un premio dovrebbe essere in soldi o avere valore monetario affinché rientri nella legislazione del gioco d'azzardo.

Naturalmente ci sono terze parti non autorizzate che comprano e vendono contenuti in-game, rendendoli di fatto una valuta virtuale, ma il direttore della commissione d'inchiesta sulle scommesse, Brad Enright, ha riconosciuto ad Electronic Arts l'impegno costante contro il mercato nero che si è venuto a creare.

Il contenuto dei pacchetti acquistabili in FIFA viene rivelato solo dopo il pagamento, esattamente come nelle loot box, e sono già molti i casi in cui gli utenti, soprattutto i bambini, finiscono con lo spendere cifre folli accecati dal meccanismo di dipendenza che possono generare giochi del genere.

Dunque anche in FIFA 20 ci saranno i classici pacchetti di FUT. In ogni caso, nonostante per le leggi nel Regno Unito non si possono equiparare tali meccaniche al gioco d'azzardo, c'è comunque da essere attenti e vigilare, soprattutto sui giocatori più giovani, per evitare che in futuro possano ripetersi situazioni del genere.