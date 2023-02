Si può regolare PlayStation VR2 in base alle dimensioni della testa?

Il nuovo visore Sony per la realtà virtuale si prepara a fare il suo esordio sul mercato il 22 febbraio 2023, accompagnato da una nutrita lista di titoli di lancio come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village VR, giusto per citare alcuni dei giochi più importanti.

PlayStation VR2 promette di offrire un'esperienza VR all'avanguardia, ma sappiamo se è possibile regolare la periferica in base alle dimensioni della testa? Ovviamente si può fare: proprio come visto anche con l'originale PlayStation VR, il visore di nuova generazione è regolabile a piacimento tramite un tasto di sblocco dell'archetto che permette di ampliarne o restringerne la larghezza, oltre alla possibilità di interagire con un regolatore a rotella per stringere ulteriormente l'archetto se necessario.

Non preoccupatevi dunque della forma della vostra testa: ci sono diversi modi per impostare PSVR2 in maniera consona, facendolo ben aderire al capo e godersi in questo modo la miglior esperienza possibile con i giochi offerti dal dispositivo.

