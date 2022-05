Regole rigidissime su Twitch per torneo Fortnite del Doc: il suo nome è come Voldemort!

Il torneo Fortnite Hot Shot Duo Drop Zero Build organizzato da Dr Disrespect ha costretto Twitch ad applicare alcune regole particolarmente rigide per i content creator che vi parteciperanno: il nome del Doc, per la piattaforma viola, è come quello di Voldemort!

Come ripreso da Dexerto, il ban di Dr Disrespect dal servizio di casa Amazon, le cui ragioni sono ancora ignote, costringerà i giocatori di Fortnite partecipanti alla competizione da lui organizzata a rispettare alcune regole che già hanno fatto sorgere polemiche non indifferenti.

Osservando la pagina dell’evento su Boom TV, infatti, emerge che “è vietato utilizzare il proprio canale per mettere in evidenza o pubblicizzare consapevolmente un utente sospeso” e che gli streamer dovrebbero evitare di fare riferimenti espliciti al Doc. Al posto del suo nome, potranno utilizzare i titoli che egli si è auto attribuito come “two-time” e “Blockbuster video game champion”. Infine, le immagini o i video di Doc dovranno essere nascosti disattivando il suo audio.

Su Twitter gli streamer hanno già detto la loro esprimendo il dispiacere personale verso le regole poste: il co-proprietario di FullSquad Gaming, Jake Lucky, ha scritto chiaramente che c’è un’”energia strana” attorno a quest’evento e che trattare il Doc come Voldemort è un problema inutile. Altri giocatori come OpTic ZLaner, invece, si sono lasciati andare a commenti più espliciti.

Insomma, il clima non è affatto dei migliori, ma Twitch non sembra voler fare alcun passo indietro.

A proposito di Fortnite, l’evento finale della Stagione 2 è imminente.