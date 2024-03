Reina Mishima è pazzesca in questo cosplay orgoglioso di Tekken 8

Con Tekken 8 è tornato il re dei picchiaduro in 3D, un episodio che alza l'asticella puntando forte sulla componente single player, ma senza dimenticarsi il gioco multiplayer e le competizioni professionistiche. Torniamo a combattere per il torneo del pugno di ferro al fianco della new entry Reina Mishima.

Le risorse impiegate da Bandai Namco per Tekken 8 sono il triplo rispetto a quelle usate per l'episodio precedente. Il team ha lavorato duramente e il pubblico sta ripagando. Tekken 8 è un successo e ha già superato le due milioni di copie vendute.

Per continuare a cavalcare l'onda del successo, il fighting game non deve fermarsi e piuttosto deve cercare di evolversi per sorprendere l'utenza. Stando alle parole di Harada, prima o poi in Tekken 8 potrebbero arrivare personaggi DLC gratis. Ciò, non è stato ancora confermato e la community resta in attesa dell'arrivo di Eddy Gordo in Tekken 8.

A riportarci sul ring del torneo è Reina Mishima, la figlia illegittima di Heihachi Mishima. Partecipa ai preliminari asiatici del torneo, dove incontra Jin Kazama. In questo cosplay di Reina da Tekken 8 vediamo la Purple Lightning con le mani nei tasconi della sua giacca, ma con l'occhio vigile sulla camera. A condividere questa interpretazione a dir poco pazzesca e fedele è la cosplayer Kiyo.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su