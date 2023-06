Reka: gameplay trailer per il rilassante building game con protagonista una strega

Al Future Games Show di questa sera si è mostrato nuovamente al pubblico anche Reka, un gioco basato sul crafting e sulla costruzione della base che propone personaggi e setting piuttosto inusuali.

La protagonista è infatti una giovane strega che viene accompagnata da uno spaventoso mostro, sul cui dorso possiamo costruire una piccola dimora mobile. Oltre alla possibilità di dedicarsi alla costruzione della base, la ragazza può anche esplorare la foresta e magari completare quest secondarie che le forniranno ulteriori strumenti con cui realizzare oggetti e decorazioni.

In giro per la mappa ci saranno poi numerosi animali che la protagonista può addomesticare e trasformare in utili alleati. Per quello che riguarda invece lo scenario, gli sviluppatori hanno svelato che è interamente procedurale, così che ogni partita sia diversa dalle altre. Pare inoltre che vi sia un sistema di personalizzazione attraverso il quale si potrà modificare ogni aspetto della protagonista.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato di gameplay che permette di farsi meglio un'idea sul gioco, vi ricordiamo che il gioco è previsto esclusivamente su Steam, dove arriverà nel corso del 2024 con i sottotitoli in italiano.