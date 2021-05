Relayer: annunciata la nuova Space Opera di Kadokawa Games

Kadokawa Games ha annunciato Relayer, un RPG strategico definito dal publisher come una "New Age Space Opera", sviluppato dallo stesso team autore di God Wars. Maggiori dettagli sono attesi sul nuovo numero di Famitsu.

Il numero 1695 della celebre rivista, nelle edicole dal 27 maggio, include un reportage di ben 14 pagine di Relayer (ex Project Stella) con interviste agli sviluppatori e altre informazioni sul progetto. Al momento Kadokawa Games ha pubblicato solo la copertina del magazine e non ci sono dettagli sulle piattaforme supportate, l'uscita o sul gameplay di Relayer.

Il profilo Twitter ufficiale di Relayer invita a restare sintonizzati per l'annuncio ufficiale che presumibilmente arriverà proprio quando Famitsu raggiungerà le edicole giapponesi, ovvero nella giornata di giovedì. In questo numero della rivista si festeggiano anche due anniversari importanti: il trentacinquesimo compleanno di Dragon Quest e il trentesimo compleanno di Metal Max. Inoltre saranno presenti approfondimenti su The Caligula Effect 2, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, Utawarerumono ZAN 2, Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune Shoujo-tachi no Kyouen e The Legend of Heroes Kuro no Kiseki.

Non ci resta che attendere pochi giorni dunque per saperne di più sulla natura di Relayer, apparentemente uno dei progetti più ambiziosi mai pubblicati da Kadokawa Games.