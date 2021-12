Relayer: i mech del GDR sci-fi combattono in video su PS4 e PlayStation 5

I ragazzi di Kadokawa Games ci rituffano nelle atmosfere della space opera Relayer con un nuovo video che ci permette di sbirciare tra le pieghe del sistema di combattimento di questo mecha ruolistico destinato ad approdare su PS4 e PlayStation 5 nel corso del 2022.

Il nuovo trailer confezionato dagli sviluppatori nipponici apre una finestra sulla dimensione sci-fi del titolo per farci familiarizzare con il suo sistema di gameplay fortemente strategico e, al tempo stesso, votato all'immediatezza.

Lo scopo dell'avventura sarà quello di affrontare la minaccia rappresentata dai Relayer, i membri di una razza aliena umanoide che ambisce a conquistare il pianeta Terra traendo vantaggio dalle divisioni politiche e social degli esseri umani. Tali divisioni si rifletteranno sia sul canovaccio narrativo della campagna principale che, soprattutto, nelle dinamiche di gameplay che sperimenteremo lungo tutto l'arco della storia singleplayer: le due fazioni della Earth Alliance Government Army e di GT Labo, infatti, adotteranno due strategie diametralmente opposte per combattere gli invasori.

Il lancio di Relayer è previsto globalmente per il 24 marzo 2022, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Se volete saperne di più su questo titolo, non possiamo che consigliarvi di rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale sul primo contatto con Relayer a firma di Antonello "Kirito" Bello, dove potete trovate tanti dettagli sui contenuti e sul gameplay del prossimo GDR strategico sviluppato dagli autori di God Wars.