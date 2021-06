Relayer, tra mech e sci-fi: l'esclusiva PS4 e PS5 si mostra in un nuovo trailer

A breve distanza dall'annuncio ufficiale di Relayer, la nuova Space Opera firmata dagli sviluppatori in forze presso gli studi di Kadokawa Games torna a mostrarsi in azione.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo filmato dedicato al titolo esclusivo per piattaforme Sony. Nello specifico, il trailer, disponibile direttamente in apertura a questa news, presenta alla platea videoludica una versione alternativa del trailer di reveal di Relayer.



Battezzato "Starchld Version" dal team di sviluppo, questa nuova declinazione del video offre un ulteriore scorcio sul mondo di gioco che caratterizzerà il gioco di ruolo sci-fi dall'impianto strategico. A narrare il nuovo filmato dedicato a Relayer sono i tre doppiatori giapponesi Satomi Akesaka, Miku Itou e Moe Toyota. All'interno della produzione videoludica, questi ultimi prestano la propria voce rispettivamente ai personaggi di Terra, Himiko e Luna.

Al momento, lo ricordiamo, per Relayer non è ancora stata comunicata una data di uscita precisa. Il team di Kadokawa Games si è infatti limitato ad indicare il gioco come genericamente in arrivo sul mercato entro la fine del 2021. Già note invece le piattaforme supportate, con la produzione sci-fi attesa al debutto in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, per una pubblicazione di carattere cross gen.