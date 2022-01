Relayer, il mecha RPG esclusivo per PS4 e PS5 avrà una demo: nuovo video gameplay

Nella notte ci sono giunte alcune importanti notizie in merito a Relayer, JRPG a base di mech in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4 e PS5 presso le fucine digitali dei creatori di God Wars: Future Past.

Attraverso i suoi canali social, il publisher Kadokawa Games ha annunciato che Relayer riceverà una demo giocabile gratuita prima del suo debutto ufficiale, che ricordiamo essere fissato in contemporanea mondiale per il prossimo 24 marzo 2022. La data d'uscita precisa della versione dimostrativa non è stata svelata, ma probabilmente non dovremo attendere più di qualche settimana, dal momento che la procedura di validazione pre-lancio è già stata avviata.

Le buone notizie non terminano qui. Nei prossimi giorni Kadokawa Games svelerà ulteriori dettagli sul gameplay di Relayer, che nel frattempo possiamo ammirare nuovamente in azione grazie ad una sessione di gioco registrata dalla redazione di Famitsu. Potete guardare il filmato dirigendovi in cima a questa notizia.

Per chi non lo sapesse, Relayer si configura come un gioco RPG strategico a turni su mappe composte da griglie piane, con i turni stabiliti in base alle statistiche delle singole unità. Il protagonista, Terra, e le sue unità alleate, gli Star Child, pilotano dei mech umanoidi conosciuti Stella Geras, disponibili in quattro differenti tipologie e in grado di abbracciare ben 20 Job. Potete approfondire l'argomento leggendo l'anteprima di Relayer.