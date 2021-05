Relayer: il nuovo mecha RPG esclusivo per PS4 e PS5 si mostra nel primo trailer

Dopo il reveal avvenuto sulle pagine di Famitsu, Kadokawa Games ha pubblicato il primo trailer e le prime immagini di Relayer, un nuovo mecha RPG per PlayStation 4 e PS5 sviluppato dai creatori di God Wars: Future Past.

Il titolo del gioco, Relayer, si riferisce alla prima razza aliena umanoide incontrata dalla nostra specie. Quando i Relayer invadono la Terra, trovano un genere umano diviso tra due fazioni, Earth Alliance Government Army e GT Labo, le quali utilizzano metodi diversi per combattere gli invasori. Il protagonista del gioco appartiene alla seconda fazione, inoltre alcune voci parlano di un essere umano in combutta con gli alieni...

Ludicamente parlando, Relayer si configura come un gioco RPG strategico a turni su mappe composte da griglie piane, con i turni stabiliti in base alle statistiche delle singole unità. Il protagonista, Terra, e le sue unità alleate, gli Star Child, pilotano dei mech umanoidi conosciuti Stella Geras, disponibili in quattro differenti tipologie. Nel gioco è anche presente un sistema di Job Unici: ce ne sono ben 20, ai quali vanno ad aggiungersi altri 20 Job generici che contribuiscono ad aumentare la varietà degli stili di gioco attuabili.

Le modalità incluse in Relayer saranno 3: la Storia Principale, composta da oltre 80 livelli; Play Back, una modalità che consente di ripetere gli stage precedenti per farmare esperienza; una terza modalità non ancora rivelata.

Relayer, nonostante il suo stile spiccatamente nipponico e di nicchia, godrà di un'uscita simultanea in tutto il mondo nel corso del 2021 in esclusiva PS4 e PS5. Kadokawa Games ha già confermato il supporto ai sottotitoli in giapponese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, coreano e, soprattutto, in italiano!