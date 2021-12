Relayer: l'RPG sci-fi in esclusiva PS5 e PS4 ha una data d'uscita

Il publisher Clouded Leopard Entertainment ha rivelato la data d'uscita ufficiale per Relayer, l'RPG a tinte sci-fi incentrato sui mech e sviluppato da Kadokawa Games. L'opera farà il suo esordio in esclusiva PlayStation 5 e PS4 a partire dal prossimo 24 marzo 2022, contemporaneamente in tutto il mondo.

Ciò ha quindi comportato un leggero rinvio per la versione giapponese del gioco, originariamente prevista per il 17 febbraio 2022. Sono stati forniti inoltre vari dettagli sulla distribuzione del titolo, inclusa l'esistenza di una versione premium digitale che conterrà, oltre al gioco base, il Season Pass, la colonna sonora e un tema dinamico (quest'ultimo solo per PS4).

Inoltre, sarà possibile effettuare l'upgrade gratuito da PS4 a PS5, con la possibilità di trasferire i salvataggi da una console all'altra, mentre in occidente il gioco sarà distribuito solamente in edizione digitale, laddove invece sui territori giapponesi ed asiatici verrà pubblicata anche l'edizione fisica. Tutte le versioni prevedono il doppiaggio in lingua inglese e giapponese, ed è confermata la presenza dei sottotitoli in italiano. In caso di preorder, infine, si riceveranno alcuni bonus quali il Terra's Rare Item Set e il Terra's Battle Data, contenenti armi, armature, valuta in-game e punti abilità.

Come spiegato anche nella nostra anteprima di Relayer, il nuovo titolo dagli autori di God Wars è un gioco di ruolo strategico che metteranno i nostri mech ipertecnologici a confronto con una pericolosa razza aliena intenta a minacciare l'umanità. Saranno presenti 30 diversi personaggi giocabili e un'avventura decisamente corposa con circa 80 stage opzionali. Per ulteriori dettagli non perdetevi il trailer di Relayer per PS5 e PS4.