Relic Entertainment: dopo la con SEGA giungono i primi licenziamenti

Come sappiamo ormai da una settimana a questa parte, SEGA ha venduto lo studio di Company of Heroes e ha licenziato 240 persone in Europa. Il 2024 non è iniziato di certo nel migliore dei modi per SEGA, con una crisi che ha portato ad una rottura con Relic Entertaiment, adesso divenuta indipendente. Però, anche qui vi sono stati dei licenziamenti.

Non è affatto un periodo semplice per il mondo dei videogiochi: basti pensare, ad esempio, al report di Newzoo sui giochi più giocati al mondo nel 2023 che sono vecchi di almeno 7 anni. Ad aggravare una situazione tutt'altro che rosea troviamo anche la lunga serie di licenziamenti avvenuta nell'arco di oltre 12 mesi e che, nelle score ore, ha coinvolto anche Relic Entertainment: dopo la separazione con SEGA cono stati licenziati ben 41 dipendenti.

A gettare luce sulla questione è lo stesso studio di sviluppo che, tramite il proprio profilo LinkedIn, fa sapere che l'eliminazione di una fetta di organico è dovuta ad una eccessiva volatilità del settore videoludico. Il numero di sviluppatori che hanno perduto il proprio posto di lavoro continua a salire vertiginosamente nell'arco delle settimane e, purtroppo, questo "trend" non accenna affatto a rallentare. La software house che ha dati i natali a titoli del calibro di Company of Heroes 3 e Age of Empires IV ha licenziato oltre 40 lavoratori, ma quale sarà l'avvenire del team? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

