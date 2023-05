Relic: licenziati 121 dipendenti dello studio di Age of Empires 4 e Company of Heroes 4

Con un messaggio ufficiale, Relic Entertainment, facente parte di SEGA Europe, ha annunciato il licenziamento di 121 dipendenti. La compagnia è nota per aver curato titoli strategici come Age of Empires 4, Company of Heroes 3 e Homeworld.

Relic ha specificato che la sofferta decisione è dovuta a "fattori esterni" che stanno influenzando l'industria, e che una ristrutturazione interna si è rivelata necessaria. Tuttavia, il cambiamento non rischia di mettere a repentaglio il futuro dei franchise gestiti dallo studio.

"Relic Entertainment e SEGA Europe vogliono condividere la difficile notizia che il nostro studio è stato colpito dai licenziamenti, che hanno coinvlto 121 dipendenti", leggiamo nel post di Relic riportato più in basso. "Ciò avviene in un momento in cui i fattori esterni stanno sfidando il nostro settore più che mai e abbiamo preso la decisione di ristrutturare la nostra organizzazione per garantire la massima attenzione ai nostri franchise principali.

Relic e SEGA rimangono pienamente impegnate a supportare e investire nei nostri titoli, incluso il recente Company of Heroes 3. Siamo fiduciosi che, dopo questa necessaria ristrutturazione, Relic sarà in una posizione di forza per continuare a offrire esperienze eccezionali ai giocatori di tutto il mondo".

Comprensibilmente, lo studio specifica che "questa decisione è stata incredibilmente difficile. Relic è uno studio che apprezza le nostre persone ed è orgoglioso della cultura che abbiamo sviluppato, e in questo momento il nostro obiettivo è supportare i dipendenti in partenza in ogni modo possibile. Vorremmo offrire i nostri più sinceri ringraziamenti a ciascuno di loro per il ruolo che hanno svolto nel rendere Relic uno studio così speciale".