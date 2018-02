Relic e SEGA interrompono il supporto per Dawn of War 3

hanno annunciato l'interruzione del supporto per Warhammer 40.000 Dawn of War III : il titolo, uscito la scorsa primavera, non ha riscosso il successo commerciale sperato e non riceverà ulteriori contenuti.

Ad oggi la fanbase attiva è decisamente ridotta e proprio per questo SEGA e Relic non hanno in programma nuovi contenuti, ritenendo superflua la pubblicazione di corposi aggiornamenti, ormai ritenuti non necessari per cercare di cambiare la situazione.

Al momento il publisher non sembra avere intenzione di investire ulteriore denaro nel franchise Dawn of War mentre Relic sta sviluppando nuovi progetti, tra cui Age of Empries IV e un nuovo gioco non ancora annunciato.