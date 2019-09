Remake in arrivo per Pokemon Diamante e Perla? Merchandise diffonde il rumor!

Pokemon Diamante e Pokemon Perla, esorditi su Nintendo DS nel corso dell'ormai lontano 2007, hanno portato gli aspiranti maestri di Pokemon ad esplorare la Regione di Synnoh.

Ora, emergono voci di corridoio che vorrebbero i due titoli pronti a fare ritorno sul mercato videoludico: in particolare, la community sembra puntare su di un possibile remake di Pokemon Diamante e Perla. A determinare lo scatenarsi di queste speculazioni è un'osservazione riportata da Paul Ryan, Youtuber e proprietario del portale Pokéshopper. Secondo quanto riportato da quest'ultimo e rapidamente riportato su ResetEra, infatti, diverso merchandise legato alla Quarta Generazione di Pokemon starebbe per essere nuovamente immesso sul mercato.



Tramite il proprio account Twitter, Ryan riferisce in particolare di aggiunte relative ai Pokemon Darkrai, Dialga, Palkia e Arceus. L'inizio della commercializzazione di questo materiale sarebbe fissata per il dicembre 2019 ed il merchandise sarebbe parte del calendario 2020. Questi movimenti sarebbero apparentemente paragonabili a quanto accaduto tra 2016 e 2017 con merchandise legato alla Regione di Kanto. Trend al quale ha fatto seguito l'annuncio di Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee. Che Possa essere nei piani della Casa di Kyoto il ritorno della Regione di Synnoh su Nintendo Switch? Per scoprire se dietro questi rumor e speculazioni si cela effettivamente un nuovo progetto videoludico non possiamo fare altro che attendere eventuali informazioni ufficiali da parte di Nintendo!



Quel che è certo è che, dopo il reveal di Sifetch'd, i fan delle creature Game Freak potranno presto approfittare di un nuovo evento dedicato a Pokemon Spada e Scudo.