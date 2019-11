Remake in arrivo per Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2? Indizi da nota Insider

Torna ad attirare l'attenzione della community videoludica l'insider Sabi, nota per aver correttamente anticipato una significativa frazione di annunci in occasione dell'E3 2019.

Alcune settimane fa, quest'ultima aveva diffuso alcune indiscrezioni in merito ad un remake in lavorazione presso Activision. Ora, Sabi ritorna sull'argomento, pubblicando alcuni Tweet dedicati all'argomento. Come potete verificare dai cinguettii che trovate direttamente in calce a questa news, al loro interno l'insider riferisce di come il progetto potrebbe coinvolgere la serie di Tony Hawk's Pro Skater: le acrobazie su skateboard potrebbero dunque star per tornare sul mercato videoludico?

Secondo quanto riportato, Sabi riferisce di aver ricevuto informazioni in merito da una proprio fonte in Activision. Presso la compagnia, in particolare, sarebbero stati realizzati dei rifacimenti di demo/prototipi legati a Tony Hawk's Pro Skater 1 e Tony Hawk's Pro Skater 2. Ad ora, l'insider riferisce tuttavia di non essere certa delle implicazioni: Activision potrebbe avere intenzione di realizzare remake completi dei due giochi, oppure potrebbero essere stati dei semplici test. Cosa ne pensate, vi piacerebbe veder tornare la serie?



In attesa di scoprire se Activision sta effettivamente lavorando ad un remake legate ai due titoli, segnaliamo che Sabi ha recentemente condiviso anche alcuni rumor su Batman Arkham Legacy, possibile nuovo gioco dedicato all'eroe DC.