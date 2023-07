Il remake di Blue Shadow è realtà: annunciato KAGE Shadow of the Ninja!

Un recente video pubblicato dagli sviluppatori di Tengo Project avevano lasciato intendere l'arrivo di quello che poteva essere Shadow of the Ninja Remake e adesso arriva la conferma ufficiale: il progetto esiste e si chiama KAGE Shadow of the Ninja.

Il nuovo rifacimento in HD del popolare gioco per NES, noto in Europa come Blue Shadow, arriverà nella primavera del 2024 su numerose piattaforme, quali PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

Il gioco riproporrà le acclamate e adrenaliniche avventure a scorrimento laterale dei due ninja. Il giocatore potrà scegliere quale personaggio impersonare fra Hayate, lo shinobi del clan Ryuuha Shippu, e Kaede, la giovane combattente che appartiene al suo stesso clan.

Nonostante l'appartenenza allo stesso clan, i due non sempre vanno d'accordo e le loro differenze si rintracciano anche nel loro stile di combattimento. Ciò nonostante, dovranno unire le forze per trionfare nell'avventura che li attende.

KAGE Shadow of the Ninja riprenderà, in versione moderna, il suo amato e inconfondibile stile in Pixel Art a 16-bit e riproporrà le amate musiche del suo compositore originale, Iku Mizutani, anch'esse riarrangiate per una qualità adeguata ai moderni standard.

Infine, i giocatori giapponesi e i fortunati visitatori potranno provare con mano il gioco al Tokyo Games Show 2023 il 23 e il 24 Settembre.