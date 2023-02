Questo remake di Dark Souls 3 in Unreal Engine 5 è uno spettacolo per gli occhi

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo soulslike di FromSoftware, un fan della serie ha deciso di realizzare una sorta di remake in miniatura di Dark Souls 3 sfruttando le incredibili potenzialità dell'Unreal Engine 5.

Stiamo parlando di Jonx0r, un modder noto al pubblico per aver dato i natali a numerose creazioni per The Elder Scrolls V Skyrim e che solo di recente ha deciso di mettersi alla prova con il motore grafico degli autori di Fortnite. Dovendo decidere un soggetto da utilizzare per impratichirsi, il modder ha quindi scelto l'area iniziale di Dark Souls 3, che è stata perfettamente ricreata in UE5.

Ovviamente stiamo parlando di un remake con enormi limiti, nel quale non è possibile attaccare e non vi sono nemici che si aggirano per l'area, ma è innegabile che il lavoro svolto dall'utente sia di ottima qualità. Come si può notare dal video a risoluzione 4K, nella creazione del modder è possibile esplorare tutta l'area iniziale, la quale comprende l'arena di Gundyr con tanto di falò e l'enorme struttura che funge da hub centrale.

Stando alle dichiarazioni di Jonx0r, la realizzazione di tutto questo non è stato troppo faticoso, poiché gli strumenti a disposizione per gli sviluppatori che utilizzano l'UE5 hanno permesso di importare i modelli del titolo FromSoftware per poi rielaborarli e apportare svariate migliorie.

Ao proposito di modder, avete già visto in azione la spettacolare mod in prima persona di Dark Souls 3?