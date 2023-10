Il remake di Dead Space sta per arrivare anche su EA Play

Dead Space, survival horror dalle tinte fantascientifiche è il gioco sviluppato da EA Motive che si è riproposto di creare la storia del titolo originale del 2008, integrandola con nuovi contenuti e rimodernandone la formula. Electronic Arts ha annunciato che il gioco arriverà molto presto anche su EA Play.

Precisamente, il gioco arriverà su EA Play il 26 ottobre 2023, giusto in tempo per rendere il periodo di Halloween spaventoso quanto basta. Chi è abbonato a EA Play Pro può già giocarlo, mentre per i restanti giocatori sarà a partire da questa data che il gioco si renderà fruibile.

Dead Space è stato rilasciato il 27 gennaio 2023 ed è una produzione che si presenta come via di mezzo fra remake e remaster plus del gioco originale. Nato principalmente per i fan, si tratta di una versione ricostruita del classico gioco survival horror di fantascienza "Dead Space".

Costruito da zero utilizzando l'engine Frostbite, il gioco offre un'esperienza ancora più coinvolgente con miglioramenti nella grafica, nell'audio e nel gameplay, pur rimanendo fedele alla visione del gioco originale.

Ci ritroveremo su un'astronave abbandonata infestata da creature terrificanti e giocheremo nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, inizialmente inviato a riparare i sistemi di comunicazione della nave. Può essere un buon punto di partenza anche per tuffarsi nella saga horror di EA (se siete curiosi, qui trovate la classifica di Dead Space dal peggiore al migliore).