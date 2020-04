Dai remake di FF7 e RE3 a Gears Tactics: tutti i nuovi giochi in uscita ad aprile 2020

Mentre lo spettro dei posticipi aleggia sulle principali produzioni videoludiche in arrivo nei prossimi mesi per colpa dell'emergenza Coronavirus, rimaniamo nella stretta attualità e proviamo a fare il punto della situazione sui titoli in uscita ad aprile 2020 su PC, console e sistemi mobile.

Grazie all'avvenuta pubblicazione di Resident Evil 3 Remake e di COD Modern Warfare 2 Remastered (ma solo su PS4 in esclusiva temporale fino a fine mese), possiamo già cogliere i primi fiori digitali di questa primavera videoludica appena partita.

Nel corso di aprile, tutti gli appassionati dell'epopea ruolistica di Final Fantasy 7 potranno riabbracciare Cloud e Tifa con il Remake di Square Enix in esclusiva (anche qui temporale, ma fino al prossimo anno) su PlayStation 4 e PS4 PRO. Tra le tante produzioni che caratterizzeranno questo mese, è poi impossibile non citare lo strategico simil-XCOM Gears Tactics, l'avventura GDR Trials of Mana o l'action multiplayer Predator Hunting Grounds. E che dire allora di MotoGP 20, Daymare 1998 e Deliver Us the Moon? Senza indugiare oltre, eccovi un veloce riassunto dei principali giochi in arrivo ad aprile 2020 su PC e console:

1 aprile - Totally Reliable Delivery Service (PC, PS4, Xbox One, Switch, mobile)

3 aprile - Resident Evil 3 Remake (PC, PS4, Xbox One)

3 aprile - Resident Evil REsistance (PC, PS4, Xbox One)

7 aprile - Disaster Report 4 Summer Memories (PC, PS4, Switch)

7 aprile - Hearthstone Ceneri delle Terre Esterne (PC, mobile)

10 aprile - Final Fantasy 7 Remake (PS4)

16 aprile - Hellpoint (PC, PS4, Xbox One, Switch)

23 aprile - MotoGP 20 (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia)

24 aprile - Predator Hunting Grounds (PC, PS4)

24 aprile - Trials of Mana (PC, PS4, Xbox One, Switch)

24 aprile - Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto (PC, PS4, Xbox One, Switch)

24 aprile - Deliver Us The Moon Fortuna (PC, PS4, Xbox One, Switch)

28 aprile - Gears Tactics (PC, Xbox One)

28 aprile - Sakura Wars (PS4)

28 aprile - Daymare 1998 (PC, PS4, Xbox One)

30 aprile - Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered (PC, Xbox One)

Fateci sapere con un commento quali di questi videogiochi attendete maggiormente sulla vostra piattaforma preferita. Nel frattempo, vi invitiamo a scoprire tutti i titoli in arrivo questo mese con i nostri approfondimenti sui videogiochi di aprile per PC, sui giochi in uscita su PS4 e Xbox One e sulle novità in arrivo ad aprile su Nintendo Switch.