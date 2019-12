Il remake di un gioco action di Disney potrebbe essere in sviluppo: Epic Mickey?

Playmagic, lo studio di sviluppo responsabile del remake dello sparatutto XIII, inizialmente previsto per il 2019 e poi slittato al 2020, potrebbe essere al lavoro anche su un altro remake, stavolta di un videogioco action targato Disney.

A fare la scoperta è stato Doctre81, uno youtuber continuamente alla ricerca di indizi su progetti non ancora annunciati. Analizzando il profilo LinkedIn dello sviluppatore italiano Giuseppe Crugliano, CEO e Direttore Creativo di Playmagic, ha trovato un chiaro riferimento ad un "remake di una IP action di Disney per Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC e Mac", che si troverebbe in sviluppo dallo scorso luglio. I giochi della casa di Topolino che potrebbero rientrare in questa definizione sono molteplici, ma in molti hanno avanzato l'ipotesi Epic Mickey: il titolo di Warren Spector, a differenza del suo successore, è uscito solo ed esclusivamente su Nintendo Wii nell'ormai lontano 2010, e lo stesso game designer ha espresso in più di un'occasione la volontà di convertirlo per altre piattaforme.

È interessante far notare, inoltre, che il curriculum di Crugliano fa riferimento anche a un "remake di un gioco action in terza persona per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac". In questo caso gli indizi sono ancora più risicati, pertanto fare un'ipotesi è decisamente azzardato. Restiamo in attesa di un comunicato ufficiale da parte dello studio di sviluppo.