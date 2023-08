In attesa del remake, Gothic Classic annunciato ufficialmente per Nintendo Switch

Nel mentre i fan della serie ruolistica continuano a tenere drizzate le antenne in attesa di novità sul remake, Gothic Classic si prepara ad arrivare su Nintendo Switch, come ci rivela l'annuncio ufficiale di THQ Nordic.

Originariamente sviluppato da Piranha Bytes, il primo indimenticabile Gothic arriverà nella versione Classic su Nintendo Switch, come ci conferma il trailer di annuncio che potete visionare in cima alla notizia. Al termine del filmato, sfortunatamente, non viene rivelata la data di lancio ufficiale, con THQ Nordic che si limita a dare il "benvenuto alla Colonia" ai giocatori e a specificare che il titolo "arriverà presto" sulla console ibrida della grande N.

Tra le altre informazioni condivise dal publisher, apprendiamo che Gothic Classic per Nintendo Switch riceverà un'interfaccia aggiornata e nativa per il gamepad di Switch, controlli migliorati e adattati, e numerosi altri fix. Per ulteriori informazioni dovremo necessariamente attendere futuri aggiornamenti.

Gothic Classic può regalare ai giocatori un nostalgico tuffo nel passato nell'attesa di scoprire di più su Ghothic Remake, attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Alkimia, una sussidiaria di THQ Nordic con sede a Barcellona. Il rifacimento è destinato a fare il suo debutto su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma anche in questo caso siamo privi di una data di lancio.