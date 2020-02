Il remake di Gothic è ufficiale, uscirà su PC e console Next-Gen come PS5/Xbox Series X

A pochi mesi dal lancio del Gothic Playable Teaser PC, THQ Nordic ha annunciato il remake di Gothic, sviluppato da un nuovo studio con sede a Barcellona.

Il progetto uscirà su PC e console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento il publisher ha parlato genericamente di "Next-Gen Consoles" senza riferimenti specifici.

Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, è certo però che non uscirà nel 2020, come confermato da THQ Nordic. Il Playable Teaser lanciato lo scorso dicembre è servito alla compagnia per tastare l'interesse sul progetto, il teaser giocabile è stato provato da oltre 180.000 persone, il 94% delle quali ha lasciato i propri feedback per un totale di 43.000 questionari compilati e 9.000 recensioni su Steam.

Il publisher ha assicurato che il remake di Gothic seguirà comunque una linea molto diversa da quella vista nel Playable Teaser, un semplice concept che non rispecchia in alcun modo la qualità finale del prodotto. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, non è chiaro se il reveal avverrà nel corso dell'anno o se sarà necessario attendere il 2021 per saperne di più su Gothic Remake. Lo studio tedesco Piranha Bytes, autore della serie, non sembra essere coinvolto nei lavori.