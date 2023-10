Remake di Hexen ed Heretic? Nightdive vorrebbe svilupparli e si rivolge a Phil Spencer

Microsoft ha comprato Activision insieme alla sua sterminata lista di franchise noti nel settore videoludico. Tra questi troviamo anche Hexen ed Heretic, e sembra che qualcuno sia interessato a riportarli in vita dopo un lungo periodo di pausa.

Phil Spencer, leader di Microsoft Gaming, si è detto favorevole all'idea di ridonare linfa vitale ad alcuni dei franchise Activision rimasti dormienti negli ultimi anni. Nei mesi scorsi si è vociferato di un possibile remake di Hexen ed Heretic, senza che sia però giunto alcun annuncio ufficiale. Le cose potrebbero cambiare in futuro?

Fermo restando che è stato lo stesso Spencer ad ammettere di avere un debole per Hexen, al momento è difficile dire se Microsoft sia effettivamente interessata a lavorare sui due sparatutto in prima persona. Tuttavia, qualcuno si è già proposto per riportare in vita i due giochi. Nello specifico, stiamo parlando di Samuel Villareal di Nightdive Studios, che ha così dichiarato rivolgendosi direttamente a Phil Spencer: "Volevo solo farti sapere, avendo una lunga storia alle spalle e una vasta conoscenza di Heretic ed Hexen, che io e il mio team siamo molto adatti per il lavoro. Tanto per dire".

Nightdive, che ha pubblicato a maggio il remake di System Shock su PC, è uno studio specializzato in lavori di restauro nell'ambito videoludico, e chissà che non si rivelino gli sviluppatori designati per riportare alla luce Hexed ed Heretic.