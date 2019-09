Il remake di Link's Awakening e Devil May Cry 2 tra i giochi della settimana di Switch

L'inizio di una nuova settimana significa anche l'arrivo di tanti nuovi giochi su cui poter mettere le mani. E quella che inizia oggi, Lunedì 16 Settembre, è su Nintendo Switch una settimana piuttosto importante, dato l'arrivo di titoli attesissimi.

Uno fra tutti è il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, rifacimento dello storico capitolo della saga uscito su Game Boy nel 1993, con una grafica totalmente rinnovata e cartoonesca, che dà quasi un nuovo tono al gioco. Sarà disponibile da Venerdì 20, e nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di The Legend of Zelda Link's Awakening remake.

Altro ritorno molto atteso è quello di Devil May Cry 2, che arriva su Nintendo Switch Giovedì 19, portando con sé anche la modalità Bloody Palace, una piacevole novità per gli utenti della Grande N.

Da segnalare anche il ritorno di Grid Autosport, LEGO Jurassic World e Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le uscite più importanti su Nintendo Switch questa settimana:

Martedì 17 Settembre:

Jet Cave Adventure

Giovedì 19 Settembre:

Lego Jurassic World

Devil May Cry 2

Grid Autosport

Puzzle Quest: The Legend Returns

Police Stories

Lost Castle

Venerdì 20 Settembre:

Niffelheim

Zenith

The Legend of Zelda: Link's Awakening Remake

Avete già fatto la vostra lista della spesa?