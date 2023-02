Il remake di Myst disponibile da oggi per iPhone e iPad

Quando si pensa alle migliori avventure grafiche degli anni 90, risulta complesso non fare il nome di Myst. Si tratta infatti di quello che è diventato, col passare degli anni, un fenomeno di culto del mondo dei videogiochi.

Ebbene, come riportato anche da Pocket Gamer, in seguito a un rapido annuncio effettuato la scorsa settimana, è ora arrivato il momento del lancio del remake del titolo su dispositivi mobili. A tal proposito, la data di uscita è fissata proprio per la giornata di giovedì 9 febbraio 2023 (ovvero in data odierna, al momento in cui scriviamo).

Insomma, tra poche ore gli appassionati avranno modo di mettere le mani su una versione per dispositivi mobili del remake di Myst del 2021. Chissà se anche questa volta l'avventura di Cyan riuscirà ad avvicinare un buon numero di "non giocatori" a questo medium. Certo, pensare nel 2023 all'iconico Myst può fare una certa impressione, ma l'arrivo su iPhone e iPad è imminente.

Se siete interessati, potreste dunque voler tenere d'occhio il profilo Twitter di Cyan Inc, in modo da restare aggiornati sull'uscita (per ora non c'è un orario preciso). In ogni caso, ci sarà una versione gratuita di prova, che consentirà agli appassionati di valutare eventualmente l'acquisto dell'esperienza completa (il costo sembra essere di 14,99 dollari, secondo TouchArcade). Aggiorneremo la notizia quando il remake di Myst per iOS/iPadOS risulterà effettivamente disponibile anche in Italia.