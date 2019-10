Il remake di Panzer Dragoon arriverà anche su PC via Steam

Buone notizie per i fan di Panzer Dragoon che attendono da tempo il remake del gioco. Oltre che su Nintendo Switch, come precedentemente annunciato infatti, gli sviluppatori di MegaPixel Studio e il publisher Forever Entertainment, hanno appena svelato che il gioco avrà anche una versione PC via Steam.

Il gioco arriverà entro questo inverno. Dalla descrizione sulla pagina prodotto di Steam si legge: "Una nuova versione del classico Panzer Fragoon fedele all'originale, con grafiche e controlli migliorati, che raggiungono i più moderni standard. Su un pianeta lontano e desolato, incontrate due draghi risvegliati dai tempi antichi. Armati con una devastante arma del passato e con la guida del vostro drago blu corazzato, dovrete compiere il vostro destino ed evitare che il Drago Nero raggiunga la Torre."

Tra le caratteristiche chiave del gioco ci saranno ben sette livelli dalle ambientazioni più disparate, la possibilità di combattere mostri letali, e quella di attaccare i nemici da tutti i lati grazie ai nuovi controlli a 360 gradi e la possibilità di ingaggiare e bloccare la mira sul proprio nemico.

Solo nei giorni scorsi era stato annunciato l'arrivo di una edizione fisica di Panzer Dragoon per Nintendo Switch, adesso ad esultare possono essere anche i giocatori PC.

Che ne pensate del remake di Panzer Dragoon? Siete contenti del ritorno del celebre videogame?