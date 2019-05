Remake di Resident Evil in Dreams: la fantasia dei giocatori PS4 sembra non avere fine!

L'esordio dell'Early Access di Dreams su Playstation 4 sembra aver scatenato la fantasia e la creatività dei videogiocatori attivi sull'home console di casa Sony.

Dopo la ricreazione di parte di Metal Gear Solid in Dreams, un altro utente ha infatti deciso di dare nuova vita ad un grande classico della storia videoludica: Resident Evil. Un giocatore ha utilizzato l'editor del gioco di Media Molecule per ricreare e reinterpretare il grande classico. Autore di questo peculiare remake del primo capitolo della serie Resident Evil è l'utente Playstation 4 noto con il nickname di "akincibey71". Il risultato ottenuto dal giocatore è davvero notevole: potete osservare la sua creazione all'opera direttamente tramite il video che trovate in apertura a questa news. Cosa ne pensate, la sua creazione rende omaggio all'iconico titolo originale targato Capcom?



Nonostante Dreams si trovi ancora in una fase di Early Access, le feature attualmente disponibili hanno già consentito ai giocatori più abili e creativi di realizzare dei piccoli capolavori. Emblematico in tal senso è la realizzazione da parte di un utente di un tributo a Ghost of Tsushima in Dreams. Quanto realizzato dal videogiocatore ha infatti addirittura attirato l'attenzione del team di Sucker Punch, che non ha esitato a lodare apertamente la creazione!