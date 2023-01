Che fine ha fatto il remake di Star Wars Knights of the Old Republic per PS5?

Pubblicato per la prima volta nel 2003, Star Wars Knights of the Old Republic è ancora oggi considerato una delle opere videoludiche più brillanti incentrate sull'universo di Star Wars, motivo per cui in tanti hanno esultato quando il remake del gioco è stato annunciato durante il PlayStation Showcase di settembre 2021.

In quell'occasione venne confermato che dietro al progetto ci sarebbe stato Aspyr Media (e non BioWare come nel gioco originale), e che sarebbe arrivato come esclusiva PlayStation 5 al lancio. Tuttavia, da quel momento di Star Wars Knights of the Old Republic Remake si sono perse le tracce e, salvo qualche sporadica informazione, il gioco è ancora completamente avvolto nel mistero e tutto ciò che i fan hanno è un semplice teaser trailer.

Che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake? Difficile dirlo, dato che da ormai diversi mesi c'è il silenzio più totale attorno all'opera. Gli ultimi aggiornamenti forniti dal giornalista Jason Schreier non erano tuttavia dei più incoraggianti: sembra infatti che Star Wars KOTOR Remake abbia cambiato team di sviluppo, con Embracer Group che lo avrebbe affidato a Saber Interactive in quanto poco soddisfatto del lavoro svolto da Aspyr.

Sempre lo stesso Schreier è convinto che Star Wars KOTOR Remake slitterà al 2025 alla luce dei grossi problemi di sviluppo a cui il progetto è andato incontro con conseguente cambio di autori. Non ci sono tuttavia conferme definitive sui fatti, e si resta ancora in attesa di rivedere in azione il remake di KOTOR dopo un lungo silenzio. Quando accadrà, però, è ancora tutto da capire.