Il remake di The Simpsons Hit & Run si farà? Uno degli sviluppatori è interessato

Per celebrare il ventesimo anniversario dall'uscita di The Simpsons Hit & Run, il famosissimo gioco dedicato ai buffi personaggi di Springfield, una nota testata internazionale ha intervistato uno degli sviluppatori, scoprendo dettagli molto interessanti.

Ai microfoni di GamesRadar, il lead game designer Joe McGinn ha spiegato che all'epoca Radical Entertainment si trovò senza lavoro poiché tutti i progetti in lavorazione vennero cancellate. In un momento di disperazione, il team intercettò la richiesta di Fox Interactive, che cercava una software house alla quale affidare la licenza dei Simpson per realizzare un titolo di guida. Fu così che nacque uno dei giochi più famosi di sempre, spesso e volentieri considerato un Grand Theft Auto adatto anche ai più piccoli. Non è un caso che fu proprio questa la descrizione utilizzata dal team per convincere l'azienda a finanziare il progetto.

Oltre ad aver svelato aneddoti come questo, McGinn ha fatto un'importante dichiarazione che lascia ben sperare per il futuro. Sembrerebbe infatti che vi sia tutta l'intenzione di realizzare un remake e, qualora ce ne fosse l'occasione, l'ex lead game designer non esiterebbe a saltare sulla barca.

Insomma, non è da escludere che in futuro potremo assistere all'arrivo di un rifacimento ufficiale, il quale andrà ad affiancare gli ormai noti remake amatoriali in Unreal Engine 5 di The Simpsons Hit & Run.