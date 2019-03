Il remake di Toki arriverà presto su PC, PS4 e Xbox One

Il publisher francese Microids ha annunciato che il remake di Toki, già uscito su Nintendo Switch a dicembre, arriverà presto su PlayStation 4, Xbox One, Mac OS e PC Windows. Inoltre è prevista anche una versione fisica per PS4.

"Le avventure di Toki sono tornate! Il gioco di azione/piattaforma culto uscito nel 1989 in versione arcade torna in una nuova versione più scimmiesca che mai, completamente ridisegnata a mano e integralmente riorchestrata! Toki il guerriero vive sereno nella giungla con la sua amata Miho. Il terribile stregone voodoo Vookimedlo e l’ignobile demone Bashtar, spuntati dal nulla, rapiscono Miho e trasformano il povero Toki in uno scimpanzé! Toki ora è peloso, lento e indolente, la sua bella avrà di che preoccuparsi..."

Il gioco uscirà sulle piattaforme citate nel Q2 2019, termine che indica il periodo compreso tra aprile e giugno, al momento però una data precisa non è stata resa nota. Le edizioni PC, PS4 e Xbox One includeranno la modalità Speedrun, il sistema di salvataggio rapido e cinque filtri grafici aggiuntivi.