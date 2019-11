Remake di Tony Hawk's Pro Skater: nuova conferma da Lizzie Armanto?

Nel weekend l'insider SaBi ha rivelato che Activision starebbe lavorando ad un remake o remaster di Tony Hawk's Pro Skater/Tony Hawk's Pro Skater 2, affermando che l'annuncio non sarebbe troppo lontano. Un nuovo indizio a riguardo viene ora da una intervista alla pro skater Lizzie Armanto.

Come segnalato da GamesRadar Plus il mese scorso Lizzie è stata intervistata dal podcast The Nine Club e in questa occasione ha dichiarato che "Tony Hawk's Pro Skater 5 non è stata la mia sola esperienza nel mondo dei videogiochi, c'è anche un altro gioco in arrivo in cui sono coinvolta!"

Il podcast sembra però essere privo della frase incriminata, il file è stato ricaricato recentemente senza alcun riferimento a quanto detto dalla Armanto... che la dichiarazione sia stata rimossa su richiesta del publisher Activision? Si tratta solamente di una supposizione, i rumor che puntano ad un ritorno del brand Tony Hawk's sembrano però essere molti.

Dopo il flop commerciale di Tony Hawk's Pro Skater 5 Activision e il celebre skater hanno separato le loro strade, questo non vuol dire però che la compagnia americana non possa proporre riedizioni dei primi storici capitoli usciti alla fine degli anni '90 e nei primi anni 2000 riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica.

Annuncio in arrivo ai The Game Awards di dicembre? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.