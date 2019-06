La remaster di Ghostbusters sarà un'esclusiva GameStop in formato fisico?

Com'è ormai ben noto dalla fine dello scorso mese di maggio, Ghostbusters - The Video Game, titolo lanciato per la prima nel 2009, tornerà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con una versione rimasterizzata, che offrirà texture in alta definizione e filmati ricostruiti per adattarsi agli schermi moderni.

Il gioco arriverà sul mercato sia in formato fisico, sia in versione digitale. A giudicare da una fotografia che ritrae il listino interno di GameStop, in ogni caso, sembra che la prima delle due sarà un'esclusiva del rivenditore. L'immagine, a dire il vero, ritrae la sola edizione per Nintendo Switch, pertanto non sappiamo se lo stesso destino toccherà anche alle altre. Non possiamo neppure considerarla un'informazione certa, dal momento che non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale e il tutto si basa su una foto trapelata in rete. Restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher, Saber Interactive.

Ghostbusters - The Video Game Remastered, ricordiamo, è atteso nel corso del 2019 in una data non meglio precisata. Dal punto di vista contenutistico, offrirà la medesima esperienza dell'opera originale, che vede il celebre quartetto di acchiappafantasmi ingaggiare un quinto membro, il giocatore, in qualità di Addetto all'Equipaggiamento Sperimentale. Le vicende, sceneggiate tra gli altri da Dan Aykroyd e Harold Ramis, sono ambientate dopo il secondo capitolo della saga cinematografica.