Niente remaster di GTA 4 e Red Dead Redemption per colpa di GTA 6? Parla Kotaku

Nelle scorse ore è emerso che le remaster di Red Dead Redemption e GTA 4 sarebbero state cancellate da Rockstar: l'insider Tez2 aveva ipotizzato che la ragione dietro lo stop ai due progetti sarebbe legato alla mediocre accoglienza riservata a GTA Trilogy, tuttavia la verità potrebbe essere molto diversa.

Stando ad un nuovo report di Kotaku redatto da Zack Zwiezen, Rockstar Games avrebbe scartato il revival di GTA IV e Red Dead Redemption per dare priorità assoluta a Grand Theft Auto VI, confermando inoltre che, per l'appunto, la vicenda attorno a GTA Trilogy ed il suo disastroso lancio avrebbe spinto la compagnia ad accantonare qualunque tipo di remake o remastered per le sue vecchie opere, almeno per il momento.

Secondo le fonti di Kotaku, l'obiettivo di Rockstar sarebbe far passare il tempo necessario affinché l'utenza si dimentichi di tutte le problematiche relative alla raccolta dei vecchi GTA per PS2, concentrando nel frattempo tutti i suoi sforzi sullo sviluppo di GTA VI e fare in modo che sia tutto rifinito a regola d'arte in vista del futuro lancio al momento sprovvisto di data.

Tuttavia, prosegue il report, l'idea di una remastered per GTA IV e Red Dead Redemption non è stata scartata definitivamente, e che anzi i due progetti potrebbero essere ripresi in considerazione dopo la pubblicazione del sesto capitolo di GTA. Tuttavia, considerato che tutte le voci di corridoio diffuse negli scorsi mesi danno per certa l'uscita di GTA 6 non prima del 2024, il rischio è che debbano passare altri anni ancora prima di rivedere in azione sotto nuova veste le due amate vecchie glorie Rockstar.