Quali remaster PS4 meriterebbero di uscire su PlayStation 5?

PlayStation 5 sarà retrocompatibile con i giochi PS4, come confermato da Mark Cerny più volte, tuttavia non è chiaro come Sony gestirà questo aspetto e in molti si chiedono se il concetto di remaster così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi continuerà a esistere.

Con ogni probabilità i giochi di attuale generazione funzioneranno su PS5 senza particolari aggiunte mentre le (eventuali) edizioni rimasterizzate presenteranno migliorie tecniche e contenuti bonus, sempre per pura ipotesi. PSU ha provato a stilare una lista dei giochi PS4 che potrebbero godere di numerosi benefici su PlayStation 5, come il supporto per i 60 fps o un comparto grafico aggiornato.

Tra questi troviamo Bloodborne, Borderlands 3, Control di Remedy, Destiny 2, Final Fantasy VII Remake, God of War (2018), Grand Theft Auto V, Resident Evil 2 Remake, Shadow of the Colossus e The Last of Us Part 2. Vedremo alcuni di questi titoli in salsa next-gen? Difficile dirlo, secondo alcuni rumor il gioco Naughty Dog sembra essere destinato a far parte della lineup di lancio PS5, con Sony che userà TLOU2 per mostrare alla stampa le reali potenzialità e specifiche tecniche di PlayStation 5.

L'unica certezza su The Last Of Us 2, al momento, riguarda la presentazione di nuovo materiale alla stampa, con i principali media internazionali (tra cui Everyeye.it) invitati a Los Angeles il 24 settembre per uno speciale evento organizzato da Sony.