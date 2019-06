La remaster di Spongebob includerà contenuti tagliati del gioco originale

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dei tre nuovi giochi di THQ Nordic che la software house aveva intenzione di rivelare, uno al giorno. Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio del primo Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Si tratta della remaster del platform-adventure uscito su PlayStation 2 dedicato alla celebre spugna marina creata dal compianto Stephen Hillenburg, il biologo marino scomparso prematuramente alla fine dello scorso anno.

L'annuncio del gioco per la verità ha sorpreso un po' tutti, ma sembra che la software house si stia particolarmente impegnando per far uscire un gioco degno di nota. La descrizione del prodotto nella pagina di Steam lo descrive come un "remake fedele, con grafica di alto livello, risoluzione moderna e un gameplay rifinito con cura".

Come anticipato nel trailer di Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, il gioco sarà anche dotato di una componente multiplayer, con la modalità co-op a due giocatori (non è chiaro al momento se online, locale o entrambe). Ma l'aspetto più interessante da notare è che saranno inseriti dei contenuti tagliati dalla release originale, come ad esempio la "Robo Squidward boss fight".

Insomma, mentre l'annuncio del gioco potrebbe sembrare una mossa azzardata ai più, c'è la concreta possibilità che in fondo il videogame possa effettivamente dire la sua. Voi che ne pensate?