Una remastered di Diablo 2 è improbabile: ecco perché

La BlizzCon 2019 si è senz'altro rivelata memorabile grazie agli annunci di Diablo 4 e Overwatch 2. Alcuni, in ogni caso, si aspettavano anche dell'altro, in particolar modo la presentazione de tanto vociferato Diablo 2 Remastered.

Se anche voi siete in attesa del suo annuncio, sappiate che in realtà potrebbe non avvenire mai, almeno stando a quanto riferito dai creatori di Diablo, i fratelli Max ed Erich Schaefer. Durante l'ExileCon (lo stesso durante il quale è stato annunciato Path of Exile 2), i tre hanno raccontato dei retroscena sullo sviluppo di Diablo 2: il più significativo ha riguardato la perdita degli asset e del codice originale del gioco. Avete capito bene, ad un certo punto della lavorazione, l'intero backup è andato perduto! "Non solo il nostro codice, ma anche tutti i nostri asset. Irrevocabilmente, fatalmente corrotti", ha riferito Max Schaefer.

Suo fratello Erich ha aggiunto: "Andò tutto perso. Avremmo dovuto possedere un altro backup, ma trascurammo la cosa. Trascorremmo un giorno o due nel panico più totale". Per fortuna, il team di Blizzard North riuscì a ricostruire gran parte del titolo partendo dalla versione di Diablo 2 che gli sviluppatori portarono a casa per giocare. In ogni caso, il codice sorgente e gli asset sono andati perduti, pertanto la realizzazione di una versione Remastered appare decisamente improbabile.

"Riuscimmo finalmente a ricostruire gran parte del gioco partendo da ciò che i ragazzi avevano a casa", ha aggiunto Erich. "Io, personalmente, ne possedevo una grossa porzione. Andai a casa, tirai fuori l'hard drive, trascorsi due giorni a ricostruirlo. Alla fine andò bene, ma abbiamo perso il materiale originale. Abbiamo perso un sacco di asset, anche quelli artistici. Sarebbe davvero difficile per Blizzard realizzare una remaster di Diablo 2, dal momento che gran parte degli asset che abbiamo utilizzato sono perduti. Dovrebbero ricrearli da zero".