La Remastered di DuckTales sta per essere rimossa dagli store

Se avete intenzione di provare la remastered di DuckTales di WayForward ma ancora non avete trovato il tempo e gli stimoli per acquistare il gioco, avete ancora poco tempo per fare questo tuffo nella nostalgia, prima che venga rimosso dagli store.

Capcom ha infatti annunciato che il gioco non sarà più disponibile negli store online già a partire da domani. Non sono state fornite motivazioni, ma probabilmente si tratta della scadenza di alcuni accordi per quanto riguarda le licenze, che non sono state rinnovate. DuckTales è una proprietà di Disney, per cui il colosso potrebbe anche avere altri piani a riguardo.

Fatto sta che chi possiede già il gioco, che sia in versione fisica o digitale, naturalmente potrà continuare a utilizzarlo, mentre chi fosse intenzionato ad acquistarlo può farlo, con uno sconto del 75%, fino a domani su Wii U, Xbox 360 e One (via retrocompatibilità) e Steam, e fino al 9 agosto su PS3.

Tuttavia Capcom avverte che si tratta di una stima approssimativa, per cui non aspettate l'ultimo minuto per comprare il gioco prima che venga rimosso dagli store. DuckTales uscì originariamente su NES nel 1989 ed è stato rimasterizzato da WayForward nel 2013. Per saperne di più, sul nostro sito trovate la recensione di DuckTales Remastered.