La Remastered di Ducktales torna sul podio delle classifiche di vendita EMEAA

"Storie di paperi, ma che bei paperi!" recita la sigla di Ducktales. E in effetti è una bella storia quella che stiamo per raccontarvi, che vede protagonista la remastered proprio di Ducktales, titolo uscito originariamente su NES nel 1989 e rimasterizzato nel 2013 da WayForward.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che il gioco stava per essere rimosso dagli store digitali per via della scadenza delle licenze, per cui la remastered di Ducktales era scontata praticamente ovunque del 75%. Per molti giocatori dev'essere stata l'occasione giusta per mettere le mani sul videogame, e visto che di lì a poco non sarebbe stato più reso disponibile, hanno evidentemente acquistato il gioco in massa.

Perché il titolo di WayForward nella scorsa settimana si è reso protagonista di un salto di quelli memorabili, passando dalla posizione 1.191 in classifica EMEAA, al terzo posto della chart globale, e addirittura al secondo posto di quella che tiene in considerazione solo i download digitali, dove invece si trovava alla 709esima posizione.

Il primo posto sarebbe stato ancora più memorabile, ma il canto del cigno (oh, sempre di piumati col becco si tratta!) di Zio Paperone & Co. non è riuscito nell'impresa di scalzare il titolo Rockstar dalla prima posizione.

Avete contribuito anche voi allo straordinario risultato di Ducktales?