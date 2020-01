La Remastered di Wasteland esce a Febbraio ed è gratis con Xbox Game Pass

La Remastered dello storico Wasteland, gioco di ruolo post apocalittico pubblicato nell'ormai lontano 1988 su Commodore 64 e PC, ha finalmente una data d'uscita, fissata per il 25 Febbraio 2020 su PC via Steam, GOG e Windows Store, ed uscirà anche su Xbox One grazie all'Xbox Game Pass.

Lo hanno annunciato gli sviluppatori di inXile Entertainmente, che stanno lavorando a Wasteland Remastered insieme a Krome Studios, augori di Ty the Tasmanian Tiger (qui la nostra recensione di Ty The Tasmanian Tiger 4, se volete approfondire. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie). Si tratta del precursore della celebre serie di Fallout, ambientato nel ventunesimo Secolo dopo un disastro nucleare causato da una guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Nel frattempo è previsto anche un nuovo capitolo del gioco, Wasteland 3, la cui uscita è fissata per il 19 Maggio, ed arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC (per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Wasteland 3). Per il momento invece, Xbox One è l'unica console per la quale è stata annunciata l'uscita di Wasteland Remastered.

Cosa vi aspettate dal ritorno della serie?