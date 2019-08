La remastered di Yakuza 3 arriverà anche in Europa? Forse l'annuncio alla Gamescom

Sega è tra gli sviluppatori che hanno promesso annunci nella serata di presentazione della Gamescom, e uno di questi potrebbe essere stato svelato per errore da Rocket Beants TV, un network tedesco che si occupa di videogames.

Se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe dell'arrivo della remastered di Yakuza 3 in Europa. Una mossa che avrebbe sicuramente senso, visto che nel Vecchio Continente sono già approdate le versioni Kiwami di Yakuza 1 e 2, che hanno conquistato i fan che ancora non avevano giocato ai primi due titoli della saga.

Sega ha già annunciato le remastered di Yakuza 3, 4 e 5, non ufficializzando però ancora la loro release in Occidente, e durante la Gamescom potremmo vedere finalmente realizzata quest'eventualità.

Come dicevamo, il network tedesco aveva annunciato una diretta riguardante Yakuza 3 per questo mercoledì, ma poi il programma è stato rimosso e rimpiazzato con un segmento dedicato a un gioco Atlus non meglio specificato. Ovviamente non si tratta di una conferma del fatto che vedremo l'annuncio del gioco entro questa settimana, ma è senz'altro una speranza a cui i fan possono aggrapparsi.

Ne sapremo sicuramente di più dopo lo show di stasera condotto da Geoff Keighley. Che ne pensate? Vi piacerebbe l'arrivo di Yakuza 3 in Occidente?