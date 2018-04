Remedy e 505 Games sveleranno il misterioso Project 7 all'E3 2018

Nelle scorse ore, Remedy e 505 Games hanno fatto sapere che il misterioso Project 7 verrà svelato nel corso dell'E3 2018 di giugno 2018.

Il publisher ha annunciato che durante la fiera il gioco potrà essere provato dalla stampa specializzata e che, finalmente, verrà rivelato il suo vero titolo. Purtroppo, non sono state fornite ulteriori informazioni, e non sappiamo neppure durante quale conferenza avverrà il reveal ufficiale. Al momento non possiamo far altro che aspettare l'inizio della kermesse losangelina, che sarà aperta al pubblico dal 12 al 14 giugno. I media breafing delle varie compagnie, in ogni caso, si svolgeranno nei giorni precedenti. A questo indirizzo trovate il programma nel dettaglio.

Stando alle poche informazioni in nostro possesso, Project 7 sarà un titolo multiplayer in terza persona ambientato in un universo completamente inedito, creato appositamente da Remedy. La pubblicazione, a cura di 505 Games, è prevista per il 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. A muovere il tutto sarà il Northlight Engine, motore grafico proprietario già utilizzato in Quantum Break, uscito esclusivamente su Xbox One e PC.