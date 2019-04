Remedy non abbandonerà i giochi single player dopo Control

Nel lontano 2016 Remedy pubblicò un post sul proprio blog intitolato "Remedy Goes Multiplayer", il responsabile delle comunicazioni dello studio, Thomas Puha, è tornato sull'argomento durante il PAX East di Boston.

"Stiamo lavorando su Control che uscirà il 27 agosto e no, non ci stiamo allontanando dai giochi single player", queste le parole di Puha, che continua dichiarando: "molte persone sono in Remedy sin da quando abbiamo aperto, nel lontano 1995, ed è normale che abbiano voglia di fare qualcosa di diverso, di sperimentare. Molti di noi amano i giochi multiplayer e stiamo sperimentando in tal senso", con riferimento allo sviluppo dello sparatutto online CrossFire ed ai progetti in lavorazione presso la divisione interna Vanguard, incaricata di trovare nuovi concept per i prossimi giochi.

"Con l'etichetta Vanguard sperimenteremo e vedremo cosa verrà fuori... lo facciamo principalmente per soddisfare le esigenze del nostro staff, come ho detto molti di loro lavorano con noi da più di 20 anni e sentono l'esigenza di fare qualcosa di nuovo, ma questo non vuol dire che abbandoneremo i giochi single player."

Thomas Puha è poi tornato a parlare di Alan Wake 2, confermando che un concept del gioco è esisto nel 2010 ma la compagnia non ha trovato un publisher interessato. Attualmente Remedy possiede i diritti dell'IP ma un possibile ritorno di Alan Wake sembra molto improbabile, per il momento...