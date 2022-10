Remedy oltre Alan Wake 2: aggiornamenti sui futuri giochi di Control

Remedy ha ribadito che Alan Wake 2 uscirà nel corso del 2023, dicendosi molto fiduciosa sul fatto che si rivelerà un prodotto eccellente al momento del lancio. Ma la software house finlandese ha molta altra carne al fuoco all'interno dei suoi studi, compresi i già confermati nuovi progetti a tema Control.

Nel suo ultimo report finanziario, la compagnia ha fornito alcuni aggiornamenti sul seguito di Control nome in codice Project Heron, oltre a Project Condor che è invece pensato come uno spin-off incentrato sul multiplayer cooperativo. Non ci sono in verità particolari novità sui due progetti, il cui sviluppo è ancora nelle primissime fasi e quindi ancora molto lontano dal completamento.

In merito a Project Condor, Remedy ribadisce che è ancora nella fase proof-of-concept: "Stiamo dando al team il tempo necessario per lavorare su una moltitudine di aspetti importanti in ottica game design, oltre a finalizzare gli elementi cardine del gioco prima di passare alla prossima fase di sviluppo". Per quanto riguarda Project Heron, il successore di Control inteso come progetto a grosso budget, il gioco è ancora in fase di concept, ma il team di sviluppo è stato gradualmente ampliato in modo così da prepararsi al meglio per lo sviluppo vero e proprio.

La sensazione in ogni caso è che i nuovi giochi di Control diverranno più concreti soltanto dopo l'uscita di Alan Wake 2, prevista al momento per un generico 2023. I fan di Jesse Faden devono dunque portare ancora molta pazienza.