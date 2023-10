Remedy oltre Alan Wake 2: Sam Lake sogna di creare un 'folle ed enorme fantasy gotico'

Dopo aver ripercorso le origini di Alan Wake 2, Sam Lake ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di GQ Magazine UK e sorpreso i suoi intervistatori svelando quello che, a suo dire, sarà il 'grande progetto' che sogna di realizzare prima di concludere la carriera di scrittore di esperienze videoludiche.

Ai microfoni di GQ, il Creative Director di Remedy Entertainment si riallaccia agli iconici mondi interattivi che ha contribuito a plasmare per poi volgere lo sguardo al futuro e descrivere, appunto, il progetto che intende portare a termine per congedarsi nel migliore dei modi con i suoi tanti appassionati.

"Se farò mai qualcos'altro oltre Alan Wake, Max Payne e Control? Beh, ci penso spesso e so che in qualche modo riuscirò a farlo", ammette Sam Lake prima di sottolineare come "ci sarà un momento in cui potrò occuparmene prima di andare in pensione, anche se sono così coinvolto in ciò che contribuito a realizzare fino ad oggi. Ad esempio, mi piacerebbe tanto raccontare una storia che ho nel cassetto da un po', un racconto folle, gotico e dark fantasy da realizzare magari con un budget enorme".

Per esaudire questo suo desiderio, il buon Lake ritiene quindi di doversi allontanare dalle serie a lui care e, soprattutto, di avere bisogno di un budget tanto elevato da consentirgli di soddisfare le sue ambizioni per questo progetto misterioso a tinte dark fantasy. Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Remedy (e nella vulcanica mente di Sam Lake), vi invitiamo a seguirci nell'universo a tinte oscure di Alan Wake 2 con la nostra recensione che ne ha accompagnato l'approdo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.