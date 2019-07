Remedy annuncia i requisiti Minimi e Consigliati di Control su PC

Dopo aver discusso della longevità di Control e dell'opportunità di realizzarne una versione VR, i ragazzi di Remedy aggiornano la pagina di Control dell'Epic Games Store per pubblicare la doppia scheda informativa con i requisiti minimi e consigliati della versione PC del loro action metroidvania.

Come suggerito da tutte le prove di Control offerteci in questi ultimi mesi dagli sviluppatori finlandesi, la nuova epopea thrilling firmata da Sam Lake (il papà di Max Payne e Alan Wake) sarà particolarmente avara di risorse, specie per chi deciderà di affrontarla abilitando gli avanzati effetti di illuminazione dinamica tramite Ray Tracing.

Control - Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X o superiore

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 o superiore

Scheda Video (decidendo di abilitare il Ray Tracing): Nvidia GeForce RTX 2060

Memoria RAM: 8 GB

Control - Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X o superiore

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII o superiore

Scheda Video (decidendo di abilitare il Ray Tracing): Nvidia GeForce RTX 2080

Memoria RAM: 16 GB

Osservando questa doppia scheda, vale però la pena sottolineare il fatto che il team di Remedy ha voluto spendersi per consentire l'accesso alla tecnologia DXR anche agli utenti in possesso di una configurazione hardware non troppo esigente, a patto però di dotarsi di una scheda video Nvidia GeForce RTX 2060 per beneficiare degli effetti grafici di Control in Ray Tracing.

Cosa ne pensate di questi requisiti, li ritenete "giusti" rispetto a quanto mostratoci da Remedy o li reputate troppo elevati? Prima di lasciare a voi ogni giudizio ulteriore, vi ricordiamo che Control uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 27 agosto.